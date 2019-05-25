Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin desteklemediği Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi /25 Mayıs 2019 14:24

Türkiye'nin desteklemediği Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi.

SHABER3.COM

FIBA Avrupa Başkanlığı seçimini mevcut başkan Turgay Demirel kazandı.
50 üyeden 27'sinin oylarını alan Demirel 2023'e kadar yeniden başkan seçildi.
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