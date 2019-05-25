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Türkiye'nin desteklemediği Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi
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Türkiye'nin desteklemediği Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi
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25 Mayıs 2019 14:24
Türkiye'nin desteklemediği Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi
Turgay Demirel, yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi.
SHABER3.COM
FIBA Avrupa Başkanlığı seçimini mevcut başkan Turgay Demirel kazandı.
50 üyeden 27'sinin oylarını alan Demirel 2023'e kadar yeniden başkan seçildi.
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