İlaç zammına seçim ayarı... Aslında daha fazla yapacaklarmış?

İlaca 19 Şubat’tan itibaren yapılacak yüzde 26.4’lük zammın yerel seçimler nedeniyle düşük tutulduğu ileri sürüldü.







Birgün gazetesinin haberine göre Zam beklentisi nedeniyle piyasada yaşanan ilaç yokluğunun seçimlere olumsuz yansımasını önlemek için iktidarın ilaç firmalarına çeşitli vaatlerde bulunarak zam oranının düşük olmasını sağladığı öğrenildi. Haziran ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bir çok ilaçta yeniden fiyat artışı apacağı öğrenildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yerel seçim sonrası en az 750 kalem ilacın satışını teşvik amacıyla reçetesiz alınmasına izin vereceği de öğrenildi.









Geçen yıl ilaçların fiyatlandırmasında kullanılacak Avro kurunun yüzde 15’den fazla artırılmayacağı kararına karşın dövizde yaşanan hızlı yükseliş, firmalar ile Sağlık Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi. Firmaların daha yüksek artış beklentisine karşın Bakanlık kademeli bir ayarlama önerisinde bulundu. Firmaların Avro kuru 5.94 olmasına karşın ilaçta uygulanacak Avro kurunun 3.40’ta sabitlenmesini düşük bulduğu öğrenildi. Yüzde 15’lik kararın üzerine çıkılarak yüzde 26,4 oranında zam yapılmasından da memnun olmayan ilaç firmaları, yerel seçim sonrası yeni bir ayarlama sözü verilerek ikna edildi.





SATIŞI TEŞVİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun büyük olasılıkla Haziran ayında bazı ilaçlarda yapması beklenen fiyat ayarlamasının yanısıra ilaç tüketimini teşvik edecek yöntemlerin de gündeme gelebileceği bildirildi. Buna göre, aralarında antibiyotik, antidepresan gibi yaygın tüketilen ilaçların da bulunduğu 750 dolayındaki ilacın reçetesiz alınamaması nedeniyle tüketiminin azaldığını ileri süren ilaç firmalarına bunların reçetesiz alımının tartışılabileceği sözünün de verildiği ileri sürüldü.