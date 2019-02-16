Trump, Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı: David Satterfield









ABD, bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass’in Ekim 2017’de görev süresi sona ererek ayrılmasından bu yana Türkiye’ye büyükelçi atamamıştı.









VOA Türkçe’de yen alan habere göre, Ortadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield, 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.





Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.













Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor





Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu.





Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.





Satterfield adaylığının onay süreci kapsamında önce Senato Dışişleri Komisyonu’nda ifade verecek ve senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Daha sonra Senato’dan onay aldığı takdirde yeni görevine resmen başlayacak.