Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı: David Satterfield /16 Şubat 2019 11:37

Trump, Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı: David Satterfield

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 1,5 yıldır boş olan Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği görevine deneyimli diplomat David Satterfield’ı aday gösterdi.

SHABER3.COM



ABD, bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass’in Ekim 2017’de görev süresi sona ererek ayrılmasından bu yana Türkiye’ye büyükelçi atamamıştı.


 
VOA Türkçe’de yen alan habere göre, Ortadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield, 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.

Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.



Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor

Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu.

Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Satterfield adaylığının onay süreci kapsamında önce Senato Dışişleri Komisyonu’nda ifade verecek ve senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Daha sonra Senato’dan onay aldığı takdirde yeni görevine resmen başlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı: David... Sonraki Haber >>

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

Belediyeler tanzim eczane açsın...

Belediyeler tanzim eczane açsın...

İstinat duvarının çökme anı kamerada

İstinat duvarının çökme anı kamerada

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

Suudi zırhlı aracını imha edip kayda aldılar

'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'

'Ben Tayyip'i çok seviyorum ama konserinde kafama şişe atıyorlar'

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması

Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması

İşsiz üniversite mezununun isyanı

İşsiz üniversite mezununun isyanı

8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor

8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:19