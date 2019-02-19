Samanyolu Haber /Gündem / İlaç zammı etikete bugün yansıdı... Oran %26 /19 Şubat 2019 12:06

İlaç zammı etikete bugün yansıdı... Oran %26

İlaç fiyatlarına yapılan yüzde 26 zam, bugün etiketlere yansıdı. Buna göre; ağrı kesici bir ilacın fiyatı dün 9.94 TL'den alıcı bulurken bu fiyat bugün 12.27 TL'ye çıktı.

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Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, geçen günlerde ilaç fiyatlarına yapılan yüzde 26 oranındaki zam fiyatlara bugün yansıdı. 

Eksik ilaçların tamamlanma süresinin bir haftayı bulacağını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Bir fiyat artışı yapıldı. Ancak bazı ithal ilaç firmalarının yapılan bu zamdan memnun olmadığını sağdan soldan duyuyoruz. Ayrıca ‘eczacılar stok yapıyor' iddiası asla doğru değil. Süreç şöyle işliyor: Firmalardan depolara, depolardan da eczacılara" ifadesini kullandı.

İstanbul'daki eczanelerden alınan bilgilere göre daha önce büyük boy kaşıntı ilacı 45 TL'den alıcı bulurken bugün bu rakam 49.90 TL'ye çıktı. Ağrı kesicinin fiyatı 9.94 TL'den 12.27 TL'ye yükseldi.

‘SAĞLIK HARCAMALARININ ARTACAĞI KAYGISINI TAŞIYORUZ'

Geçen günlerde Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamada, "Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor" denilmişti. Açıklamada ayrıca, "Olası uygulamalarla vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarının artacağı kaygısını da taşıyoruz" denmişti.
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