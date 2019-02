'Romanya'dan Biskrem geldi, evde bir bayram havası'

Türkiye’den Yunanistan’a geçmek zorunda kalan Hizmet Hareketi gönüllerine zaman zaman Avrupa’dan yardım paketleri ulaştırılıyor.





Kolilerin içinde yağ, salça, hazır çorba gibi temel gıda ürünleri, şehriye, bulgur, kuru fasülye gibi bakliyatlar ve çocuklar için bisküviler, kurabiyeler bulunuyor. Ayrıca yeni ve ikinci el giysiler de gönderiliyor zaman zaman.





KOLİLERİN İÇİNE YAZILAN KÜÇÜK BİR NOT DÜNYALARA BEDEL





Her aileye bir koli düşecek şekilde hazırlanan paketlere konulan küçük bir not, yerlerinden yurtlarından sürgüne zorlanan insanlara maddi desteğin çok ötesinde moral kaynağı oluyor. Küçük bir not dünyalara bedel oluyor.





Romanya’dan gönderilen kolilerden dün çıkan ‘Aydınlık; elbet karanlığı boğacak’ yazılı not ve Biskrem’ler de büyük bir sevince sebep oldu. Kimi aileler çocuklarının mutluluklarını, coşkularını sosyal medyadan videolarla paylaştı.





‘BU HABERİ OKUYORSAN SANA BİR MESAJIM VAR!’







7 aydır Yunanistan’da yaşayan Mustafa S., hem hayata tutunup hem de yardım gönüllüsü olarak ailelerin ihtiyaçlarına koşturuyor.





Mustafa S., 25-30 aileye dağıttığı kolilerden birini, arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evlerine de bırakır.





Akşam eve döndüğünde ise karşılaştığı manzara onu çok duygulandırır: “Eve saat 10:00 gibi geldim. Paketin içinden çıkan dört kelimelik şu not; ‘Aydınlık; elbet karanlığı boğacak’ hem beni çok mutlu etti hem de geleceğe dair umutlandırdı. İnsanlık adına ümidimizi kaybetme noktasına kadar geldik. Bir şeylerin bitmediğini görmüş oldum.”





Mustafa S.’nin, o dört kelimelik notu yazan kişiye bir mesajı var: “Notu kim yazdı bilmiyorum, fakat ona bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu haberin okuyorsan seninle konuşmak ve sana teşekkür etmek istiyorum.”





Mustafa S., dağıtım esnasında karşılaştığı manzaralardan birini söyle aktarıyor: “Kolileri arabadan indirdik, bir eve götürdüm. Çocukların o anki mutluluğunu kelimelerle anlatamam. Paketleri görünce o kadar heyecanlandılar ki…”