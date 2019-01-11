Samanyolu Haber /Dünya / İlaç firmasının eski CEO'su doktorlara ve eczanelere rüşvet verdiğini kabul etti /11 Ocak 2019 13:24

İlaç firmasının eski CEO'su doktorlara ve eczanelere rüşvet verdiğini kabul etti

ABD’deki Insys Therapeutics ilaç firmasının eski CEO’su Michael L. Babich bağımlılık yapan ilacı doktorlara ve eczanelere reçetelendirmeleri için rüşvet verdiğini kabul etti.

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Arizona’daki Insys Therapeutics ilaç firmasının eski CEO’su ve başkanı Babich, Boston’daki Federal Mahkeme’de görülen davada, bağımlılık yaratan narkotik spreyi doktorların hastalarına yazmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor.

Mahkemeye sunulan belgeler arasında Babich’in iş tecrübesi olmayan genç kadınları işe alarak doktorları gece ve dans klüplerine götürmesini istediği ve bu çalışanların doktorlara ilaç firmasının ürettiği uyuşturucu spreyini gerek duymasalar bile hastalarına reçetelemeye ikna etmeye çalıştıkları yer alıyor.


 
Habere göre, mahkemedeki avukatlardan Fred M. Wyshak yüksek sayıda ilaç reçete eden doktorlara firmanın düzenlediği programlardan on binlerce dolar gönderildiğini de söyledi.

Firmanın ürettiği Subsys adlı sprey ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilaç ve yiyecek onayı veren FDA onaylı ve kanser ağrılarında kullanılan güçlü bir uyuşturucu.

Boston Globe’un haberine göre şirket bu sayede 3.5 milyon dolar kazanarak Subsys, ülkede kendi türünde en çok reçetelendirilen ilaç haline geldi.

42 yaşındaki Babich ve şirketteki diğer üst düzey çalışanların doktorlara ilacı reçete ile yazmaları için ikna etmeye çalıştıkları bu nedenle de yasaları çiğ
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