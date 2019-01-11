Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bomba alarmı: Mahkemeler boşaltıldı /11 Ocak 2019 14:30

Almanya'da bomba alarmı: Mahkemeler boşaltıldı

Almanya'da bomba ihbarı nedeniyle Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden ve Kiel'de bulunan eyalet mahkemeleri tahliye edildi.

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Almanya'da beş mahkeme, elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından tahliye edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden ve Kiel kentlerinde bulunan eyalet mahkemelerine kimliği belirsiz kişilerce elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

Haberde, Magdeburg Eyalet Mahkemesine gönderilen elektronik postada, Almanya genelinde saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı belirtildi. Magdeburg polisi sözkonusu elektronik postada, eyalet mahkemesine patlayıcı yerleştirildiği ve 11 Ocak tarihinde patlatılacağı iddiasının yer aldığını açıkladı.

Mahkeme binalarındaki personelin tahliye edildiği ve binaların köpeklerle arandığı belirtilirken, mahkeme binalarının çevresinin de yaya ve araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Geçen aylarda da Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı mahkemelere bomba ihbarı yapılmış ancak yapılan aramada herhangi bir şüpheli cisme rastlanmamıştı.
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