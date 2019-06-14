İktidar partisi seçim için 300 bin kişiyi İstanbul'a taşıyacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AKP âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine giden seçmenlerin 23 Haziran’da İstanbul’da oy kullanabilmeleri için, AKP yönetimi her türlü adımı atmaya başladı.







'CUMHURBAŞKANI’NIN HATIRI İÇİN





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimleri yenileme kararı almasıyla birlikte İstanbul’a kamp kuran AKP yönetimi, Binali Yıldırım’ın iyi gittiğini, saha çalışmalarında kararsız, küskün ve Saadet Partisi seçmeni üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Havuz medyasında yer alan habeee göre 22 binin üzerinde sandığa gitmeyen seçmeni olan bir ilçede yurttaşların belediye başkanına kızması ve beklentilerinin karşılanmadığını belirterek sandığa gitmediğini tespit ettiklerini bildirdi. İktidar partisi yönetimi, “Onlarla birebir görüşerek ikna etmeye çalışıyoruz. Araya kıramayacakları isimleri koyuyoruz. Ve sonunda ‘Erdoğan’ın hatırı için gidip oy vereceğiz’ diyorlar. İstanbul’un önemini anlatınca, bize hak veriyorlar” ifadelerini kullandı.





SAADET SEÇMENİNE ÖZEL İLGİ





31 Mart’ta 100 binin üzerinde oy alan Saadet Partisinin seçmeni üzerinde özel olarak çalışma yaptığı belirtilen AKP yönetiminin ‘Sözü geçen’ isimleri devreye sokarak Saadet seçmenine ulaşmaya çalıştığı aktarıldı. AKP kurmaylarına göre Saadet Partisi seçmeninin yüzde 30’unun 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a oy vereceği beklentisi var.





ERDOĞAN REFAH PARTİSİ DÖNEMİNDEKİ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR





AKP kurmayları, Erdoğan’ın miting yapmak yerine, seçmen üzerinde etkili olacak aile büyükleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bire bir görüşmeler yaptığını dile getirdi. Bu kapsamda, Erdoğan’ın önümüzdeki hafta içinde de Refah Partisi döneminde birlikte siyaset yaptığı isimlerle bir araya geleceği belirtildi. Parti kaynakları “Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul il başkanlığı ve belediye başkanlığı dönemindeki dostları, arkadaşları ile buluşacak. Bunların bir bölümü AK Parti’de zaten ama bazıları şu anda siyaset dışında kalmış, aktif siyaset yapmayan isimler. Yaklaşık 2 bin kişiyle Haliç Kongre Merkezinde bir toplantı yapacak” bilgisini verdi.





KÖY KÖY TARAMA VE SEFERBERLİK: 300 BİN SEÇMEN HER TÜR İMKAN SUNULARAK İSTANBUL’A TAŞINACAK





AKP yönetiminin Anadolu’daki köylerine giden seçmenleri İstanbul’a taşımak için de seferberlik ilan ettiği bildirildi. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesiyle memleketlerine gidenlerin 23 Haziran’da İstanbul’a dönmeleri için köy köy seçmen taraması yapıldığı kaydedildi. AKP kurmaylarının yaptıkları tespitlerde, 250-300 bin seçmenin şu anda Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılmış olduklarını gördükleri aktarıldı. Bu seçmenlerle temasa geçen AKP teşkilatlarının, 23 Haziran’da oy kullanabilmeleri için ulaşım ve gerekirse konaklama dâhil her türlü imkânı sağlayarak, seçmenleri sandık başına götürmeyi planlıyor.