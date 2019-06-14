Sözcü Davası 4 Eylül'e ertelendi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam edildi.





İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı.





MİLLETVEKİLLERİ YALNIZ BIRAKMADI





Tutuksuz Emin Çölaşan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşmaya bağlandı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Bülent Tezcan, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda eski milletvekili duruşmayı takip etti.





EMİN ÇÖLAŞAN: SAVCININ İDDİALARI HAVADA KALMIŞTIR





Yazılı savunmasını mahkemeye takdim ettiğini kaydeden sanık Emin Çölaşan, "Teröre destek verme olayı bizim gazetemize sığmaz. Teröre bilerek, isteyerek yardım etme suçları havada kalmıştır. Yazılı savunmamda bütün iddiaları çürüttüm." ifadelerini kullandı.





Sanık Necati Doğru da iddianamenin özensiz olduğunu ve ciddi bir şekilde yazılmadığını öne sürdü.





Sözcü Gazetesi Davası'nda yargılanan 9 isim arasında Necati Doğru (solda) ve Emin Çölaşan da var.





NECATİ DOĞRU: 44 YILDIR MUHALEFET YAPAN BİR GAZETECİYİM





Kendisinin yazdığı 3 yazı sebebiyle suçlandığını kaydeden Doğru, "44 yıldır muhalefet yapan bir gazeteciyim. Mahkeme binalarına çok gittim yazdığım yazılardan dolayı. Savcılar iddianameleri doğru yazmışlardır, hakimler de adaletin süzgecinden geçirmişlerdir. Şimdi size gelirken aynı güvenle gelmiyorum. Size güvenmediğim için değil, bu kalitesiz faaliyetlere dayalı iddianamelere güvenmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.





SAVUNMA İÇİN SON KEZ SÜRE VERİLDİ





Davaya dair ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların mütalaaya karşı savunma yaptığına, ancak bazı sanık ve sanık avukatlarının savunma için süre istediğine dikkati çekti.





Mahkeme sanık ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını sunmak üzere bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti.





Mahkeme heyeti sanık avukatlarının Basın Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca hak düşürücü süreden dolayı sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi ve daha önce verilen ara kararlardan dönülmesi talebinde bulunduğunu belirtti.





Mahkemenin ara kararlarından dönülmesine dair talebin hükümle birlikte değerlendirilmesine yönelik hüküm kurdu.





DURUŞMA 4 EYLÜL'E ERTELENDİ





Gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama emri infazının beklenilmesi ve adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştıran heyet duruşmayı 4 Eylül 2019'a erteledi.





Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.





Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması isteniyor.