İki yıl önce çekilen görüntüleri yeni gibi servis ettiler

Fotoğraflarla ilgili söz konusu işadamı Ali Akın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI





Okyanus Şirketler Grubu'na el konulan ve hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Ali Akın, sosyal medya hesabı @aliakin42 üzerinden yaptığı açıklamada tüm iddiaları yalanladı. Akın yeniymiş gibi yayınlanan görüntülerin 2015 yılı Temmuz ayında çekildiğini, Kahire'ye giden her turistin yaptığı gibi 20 TL'ye tekne gezisine katıldığını, bu sırada teknede müzik çalmakta olduğunu belirtti.





Akın haberi hiç araştırmadan paylaşanlara da sitem etti.







