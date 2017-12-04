Samanyolu Haber /Gündem / İki yıl önce çekilen görüntüleri yeni gibi servis ettiler /04 Aralık 2017 10:09

İki yıl önce çekilen görüntüleri yeni gibi servis ettiler

AKP’ye yakınlığı ile bilinen İhlas Haber Ajansı tarafından işadamı Ali Akın’la ilgili olarak servis edilen, Gülen Cemaatine yakın işadamlarının “Mısır’da teknede eğlence düzenlediği” ile ilgili ilgili haber yalanlandı

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Fotoğraflarla ilgili söz konusu işadamı Ali Akın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Okyanus Şirketler Grubu'na el konulan ve hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Ali Akın, sosyal medya hesabı @aliakin42 üzerinden yaptığı açıklamada tüm iddiaları yalanladı. Akın yeniymiş gibi yayınlanan görüntülerin 2015 yılı Temmuz ayında çekildiğini, Kahire'ye giden her turistin yaptığı gibi 20 TL'ye tekne gezisine katıldığını, bu sırada teknede müzik çalmakta olduğunu belirtti. 

Akın haberi hiç araştırmadan paylaşanlara da sitem etti. 


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