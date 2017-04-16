Samanyolu Haber /Gündem / İki Genel Başkana kendi sandıklarında şok /16 Nisan 2017 20:47

İki Genel Başkana kendi sandıklarında şok

Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım'ın kendi sandıklarında hayır çıktı

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Bahçeli'nin kendi sandığında 305 Hayır, 57 Evet çıktı. Binali Yıldırım'ın oy verdiği sandıktan da hayır oyları önde çıktı.
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