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İki Genel Başkana kendi sandıklarında şok
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16 Nisan 2017 20:47
İki Genel Başkana kendi sandıklarında şok
Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım'ın kendi sandıklarında hayır çıktı
SHABER3.COM
Bahçeli'nin kendi sandığında 305 Hayır, 57 Evet çıktı. Binali Yıldırım'ın oy verdiği sandıktan da hayır oyları önde çıktı.
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