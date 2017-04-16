'Devlet eliyle manipülasyon yapıyorlar'

CHP milletvekili Erdal Aksünger sayımın devam ettiğini, devlet eliyle "evet" operasyonu yapıldığını açıkladı.







"YSK 1,5 milyon geçersiz oyu geçerli saydı" diyen Aksünger, bu geçersiz oylara itiraz ettiklerini ve sayımın devam ettiğini duyurdu.





Gazetecilere açıklama yapan Aksünger, "Devlet eliyle 'evet' operasyonu yapılıyor. Anadolu Ajansı tamamen manipülasyon yapıyor, bitmiş gibi gösteriyorlar. Seçim bitmedi, kimse ilçe kurullarından ayrılmasın. Şu anda oy hırsızlığının zemini hazırlanıyor. Yarım saat içinde yine açıklama yapacağız" dedi.