İki deneyimli bankacıdan iki ayrı kritik uyarı: Çökersiniz

Özince, ticari bankaların, konut, baraj, köprü, yol gibi projelere kredi vermemesi gerektiğini savunarak, böyle bir konut finansman modelinin çökeceği görüşünde bulundu.







Vade riskli almak çöküş getirir!







Ersin Özince yaptığı açıklamada, Türkiye’de mali sektörün yetersiz olduğunu belirterek, “Herkesin ağzında bankalar çok alıyor, çok faiz uyguluyor, bankalar şöyle yapıyor böyle yapıyor. Biz her şeyi bankalardan mı beklemeliyiz? Köprü yapılacak bankalar, ev yapılacak bankalar. Meslek hayatımın onlarca yılı bankaların gayrımenkule kredi vermesinin yasak olduğu dönemde geçti.





Niye yasaktı? Çünkü gayrımenkul finansmanı ticari bankalar tarafından ya-pıl-maz. Bunun için yasaktı. Siz bugün Türkiye’de konut kredisini 1 ay mevduata dayanan bankalardan isteyemezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir konut finansman modeli yok. Yaparsanız da çökertirsiniz. Çökebilir, diyene de siz felaket tellalı diye bakmamalısınız.” dedi.





Bir uyarı da TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi’nden





Son dönemde özel sektörün artan kredi yapılandırma talepleri sonrası gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Çoğu üst düzey sektör temsilcisi, şirketlerin yeniden yapılandırma taleplerini olağan bir durum olarak nitelerken sektör içinden farklı ses yükseldi.







TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, bir bankacı olarak talepleri olağan karşılamanın doğru olmadığını söyledi.







İşin yapısal kökenine bakıldığında bankaların 3 aylık mevduatla 3-5 yıllık yatırım kredisi verdiğine dikkat çeken Canevi, “Bunun bir yerde aksayacağı beklenmeliydi. Şu anda gördüğümüz yeniden yapılandırma talepleri, yapısal bozukluğun (mevduatın vade yapısıyla kredilerin vade yapısı arasındaki uyuşmazlığın) telafisine yönelik.





Bu konu çok ciddi bir konudur. Burada başka türlü bir yapılanma modeli getirmek lazım.” dedi.





Canevi, Ülker’de olduğu gibi bankacıların kendi aralarında anlaşarak yeniden yapılandırma formülü bulmasının önemli olduğunu vurguladı.





Kurda yaşanan yükselişe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canevi, “Dalgalı bir denizde gidiyoruz, bunun inişi çıkışı olacaktır, paniklememek lazım” diye konuştu.





Özel bankalar krediyi kesiyor





Yılbaşından bu yana %6.7 büyüyen kredi hacmini artık kamu bankaları sürüklüyor. Kamu bankalarının yıllıklandırılmış kredi genişlemesi %30’lara yaklaşırken, özel bankalarınki %10’a düştü.





Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, TCMB’ni faiz artırımı sonrasında kredi faizleri sıçradı:





Konut kredilerinde aylık faiz oranlarında bazı bankaların 6-7 baz puan artışına gittiği görülüyor. Piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.15 ile tarihi zirve seviyelerinde dolaşıyor. Müşterisine aylık yüzde 1.66 faiz teklif ederek konut kredisi kullandırmakta isteksiz davranan bankaların sayısı da oldukça fazla. Öte yandan 3 gün öncesine kadar aylık yüzde 1.20-1.21 bandından konut faizi uygulayan bazı bankalar da faizlerini yüzde 1.27- 1.29 seviyelerine yükseltti.





İhtiyaç kredilerinde ise piyasadaki en düşük faiz oranı 1.38 seviyesine çıkarken, aylık faizi yüzde 1.84 düzeyinde tutan bankalar da mevcut. MB’nin son faiz artışının ardından bazı bankalar geçen hafta ihtiyaç kredisi faizlerini aylık yüzde 1.52’den yüzde 1.63’e kadar çıkardı.





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