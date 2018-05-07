İsrail: Esad yaşamak istiyorsa İran'ı ülkesinden çıkarsın

İsrail'in güvenlik kabinesinde de yer alan Enerji, Su Kaynakları ve Altyapı Bakanı Yuval Steinitz, ''Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İranlıların ülkesi üzerinden faaliyette bulunmasına izin vermeye devam ederse, bu, onun ve rejiminin sonu olur'' tehdidinde bulundu.







Ynetnews sitesine konuşan Steinitz, böyle bir yaklaşımın İsrail'in kuzey cephesinde savaşa girmesine yol açabileceği hatırlatması eşliğinde böyle bir savaş hazırlığı olup olmadığı sorusu üzerine ''Mutlak hazırlık hali yok'' dedi.





'SURİYE SAVAŞINA MÜDAHİL DEĞİLİZ'







Sputnik'in haberine göre İsrail'in 2011'de Suriye'de vekalet savaşı çıktığından beri bu ülkeye sık sık hava saldırısı düzenlemesi, son dönemde Suriye'deki İran hedeflerini vurmaya başlamasınarağmen, Steinitz, ülkesinin Suriye'deki savaşa müdahil olmaktan kaçındığını savundu.





'SURİYE İRAN'IN İSRAİL'E KARŞI ÖN CEPHESİ OLMASIN'





''Esad, İran'ın Suriye'yi bize karşı ön cephe üssüne çevirmesine, Suriye topraklarından bize saldırmasına izin verirse bunun sonunu getireceğini bilmeli'' diyen İsrailli bakana Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği Moskova ziyareti hatırlatıldı.







NETANYAHU-PUTİN DİYALOĞU





''Başbakanın gitmesi mükemmel bir şey. Kendisi Putin'le emsalsiz bir diyalog geliştirdi. Rusya birçok ortak çıkarımızın olduğu önemli bir süper güç'' yanıtını veren Steinitz, şöyle devam etti:





'HAYATTA KALMASINI İSTEYENLER ESAD'A SÖYLESİN…'





''Bazen çıkar çatışması da oluyor. Ama genelde çıkarlarımız örtüşüyor. Ancak herkes anlamalı ki, belli şeyler bizim için kırmızı çizgidir. Esad'ın hayatta kalmasını devam ettirmekle ilgilenenler, Esad'a İsrail'e İHA ve füze saldırılarını önlemesi gerektiğini söylemeli.''





SUİKAST PLANI MI VAR?





Bununla İsrail'in Esad'a suikast düzenleyebileceğini mi kast ettiği sorusu üzerine Enerji Bakanı ''Başına gelebilecek felaketlerden kendisi sorumlu olur'' ifadesini kullandı. Ancak sözlerinin İsrail hükümetinin politikasını temsil etmediğini ima ederek ''Herhangi bir somut tekliften söz etmiyorum'' diye ekledi.





LÜBNAN HATIRLATMASI





İsrail'in Esad'ın sonunu nasıl getirebileceğine dair ısrarlı sorular üzerine İsrail güvenlik kabinesi üyesi ''Geçmişte de Lübnan'la ilgili benzer bir ikilem vardı. Hizbullah'ın Lübnan üzerinden bize saldırmasının sadece Hizbullah'a misillemede bulunmamız mı yoksa Lübnan'ı da vurmamız mı gerektirdiğini tartışıyorduk'' dedi.





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