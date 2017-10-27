İki AKP'liden hangisi doğru söylüyor?

"Niye istifa ettiğimi yarın öğreneceksiniz"





Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediyenin anons sisteminden çalışanlarına veda konuşması yaptı.







İşte Gökçek’in koridorlardan da duyulan veda konuşması:





"Aslında şuanda yaptığım sizlere bir veda konuşması, 23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var, iyi günlerimiz var, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara’yı inşa ettik. Bugün Ankara modern bir şehirse sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü bir borç biliyorum. Belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlarımız olmuştur, ondan dolayı da hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun.





GENEL BAŞKANIMIZ TALEP ETTİ





Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık, yarın Allah nasip ederse bunları saat 14.00’da yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlardan izlersiniz inşallah. Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz. Mütevellit belediye başkanlığından ayrılıyorum. 23 sene boyunca 5 sefer seçime girdik, beşinde de Allah'a hamd olsun, sizlerin de gayretiyle bizim de yüzümüzü ak ettiğiniz için bu seçimleri her seferinde kazandık. Ama nasip bu kadarmış. İnşallah bundan sonraki hayatta da bir yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım, kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız.





Bundan sonrasındaki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Tekrar hoş bir seda bırakabildiysek teşekkür ediyorum ve size yaşamınızda ailelerizle birlikte mutluluklar diliyorum."







Sağlık AKDAĞ: BASKI YOK, KENDİLERİ İSTİFA ETTİ







Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,ise dün AKP'li belediye başkanlarını istifasıyla ilgili “Belediye başkanlarının istifası, kişinin bireysel olarak karar verdiği bir husustur” demişti.





Akdağ, şunları kaydetmişti:







“Neticede istifa, kişinin bireysel olarak karar verdiği bir husustur. AK Parti Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bu arkadaşlarımızın istifalarını, yapılan istişareler neticesinde halkımıza verilecek hizmetler açısından faydalı bulmuştur. Belli iradelerin baskısı ile bu istifaların gerçekleştiği iddiasını kabul etmiyorum. Önümüzdeki günlerde istifası arzu edilen değerli arkadaşlarımızın da davranışını hep birlikte göreceğiz. Elbette istişareyi partimizin ilgili kurulları yapıyor. Oturulan koltuklar kimsenin gücü falan değildir. O koltuklara oturan herkes, siz de biz de partilerimizin kararları ile aday olan kişileriz. Bu kişilerin hiçbirisi bağımsız olarak aday olmuş ve seçilmiş kişiler değildir.”





“HER ŞEY KİTABINA UYGUN”





Seçim kişinin kendisi ve partisinin gücü ile birlikte gerçekleşmektedir. Partilerinin kararlarına uyabilirler, uymayabilirler bu kendilerinin kararıdır. Ortada demokrasiye ve demokratik teamüllere aykırı herhangi bir durum yoktur. Her şey kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde cereyan etmektedir. ”





“İSTİFA SÜRECİ ÇOK SAĞLIKLI İŞLİYOR”





“Çok sağlıklı bir süreç yaşıyoruz. Siz buna alışık olmayabilirsiniz ama AK Parti’nin kendisine ait gelenekleri, ilkeleri var.”