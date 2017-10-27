AKP sözcüsü, Gökçek'in adını bile anmadı!

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: ‘İstifa edilmezse yeni kararlar verilir’





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, “Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir” diye konuştu.





İstifa eden belediye başkanlarına ilişkin bir soruya Ünal, “Meseleyi kişiler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tabi ki AK Parti’nin Genel Başkanı yetkili kurullar ile istişare ederek AK Parti’den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Demokratik meşruiyete uygundur. Bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla bir takım kara propagandalar yürütüyorlar. Bunu yapmazsa, bunun sonuçları demokratik meşruiyet zeminde konuşulur, tartışılır yeni kararlar verilir. Böyle bir itham, suç, iddia, cezai durum söz konusu olsa hukuki ve idari bir denetimi konuşmamız lazım. Muhalefetin ısrarla meseleyi hukuki ve idari bir zemine çekmek istemesi, değerlendirmesi tamamen kendi siyasi pozisyonları ve sürdürdükleri kara propaganda ile ilgilidir. İstifa edilmezse yeni kararlar verilir. Bu süreçlerin hukuki ve cezai denetim ile herhangi bir ilgisi söz konusu değildir” diye yanıt verdi.





Mahir Ünal, istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için ise, “İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir Belediye başkanından da aynı adımları bekliyoruz” dedi.





Ünal’ın Melih Gökçek’in ismini bile anmadan, “Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı” ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.





AKP Sözcüsü Ünal, “Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar” dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AK Parti kaynıyor” sözleri için ise Ünal “Konuşmaları takip ediyorum, bu benim görevimin bir parçası. Genel kanaatim şudur. Kılıçdaroğlu iftirayı muhteşem bir şekilde yapıyor. Partisinden istfa edenlere baksın” diye konuştu.

Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı için “Bu, çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok” dedi.