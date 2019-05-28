IKBY'nin yeni başkanı belli oldu

Kuzey Irak'taki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkanlığına bir önceki başkan Mesud Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani seçildi.



Federal Irak'ta özerk statüye sahip IKBY'nin başkenti Erbil'de 111 sandalyeli mecliste yapılan oylamaya katılan 81 milletvekilinin 68'i Neçirvan Barzani lehine oy kullandı.







Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurduğu ve mecliste 21 sandalyesi bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), kendilerine daha önceden verilen vaatlere uyulmadığı gerekçesiyle katılmadığı oylamada toplam beş aday yarıştı.





2017'den beri boş koltuk





IKBY'de başkanlık koltuğu, Mesud Barzani'nin görev süresinin tamamlandığı 1 Kasım 2017 tarihinden beri boştu.Mesud Barzani, IKBY'de Eylül 2017'de düzenlenen ve Erbil ile Bağdat arasında büyük bir krize neden olan bağımsızlık referandumundan kısa süre sonra başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.





Mesud Barzani'nin yetkileri ise başbakanlığa, meclise ve adalet komisyonuna devredilmişti. Erbil'deki parlamento 2018 yılının Temmuz ayında da başkanlık makamının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmişti.Mesud Barzani, 2005-2017 yılları arasında IKBY başkanlığı görevini yürütmüştü.





Neçirvan Barzani kimdir?





1966 yılında doğan Neçirvan Barzani İran'daki Tahran Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. 1989 yılında Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) merkez komitesine seçilen Neçirvan Barzani, 1996 yılında IKBY'nin KDP tarafından kontrol edilen bölgesinde başbakan yardımcısı seçildi.





52 yaşındaki ve beş çocuk babası Neçirvan Barzani 2012 yılından bu yana IKBY'de başbakanlık görevini yürütüyordu.