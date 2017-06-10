İhvan ve AKP arasındaki gizli belgeler bulundu

Suudi Arabistan’ın Riyad ve Ukaz isimli gazeteleri, İhvan üyeleri ile AKP’nin Türkiye’de bir toplantı düzenlediğini, “Türkiye ve Katar’ın da Arap ülkelerinin içişlerine karışma ve istikrarsızlık çıkarma konusunda ortak hareket etme anlaşması yaptığı” yazdı.

AKP’nin üst düzey yetkililerinin de katıldığı belirtilen toplantıda “Mısır’a yönelik kışkırtıcı politikaların sürdürülmesi ve Katar üzerindeki baskının azaltılması için Katar’da ikamet eden Müslüman Kardeşler üyelerinin Türkiye, Sudan, İngiltere ve Malezya gibi ülkelere gitmesi” kararlarının alındığı belirtiliyor. Aynı iddia Mısır’ın Al Ahram gazetesinde de yer aldı.

Gizli belgeler ele geçirildi

Suudi Arabistan’ın Acil gazetesi ise, “gizli belgeler” ele geçirdiğini iddia ederek, “gizli belgelerde Türkiye ve Katar’ın Arap ülkelerinde istikrarsızlık çıkarmak için en üst düzeyde işbirliği yaptığı” savunuldu. İhvan-AKP ilişkisine dair belgelerin yayınlanabileceği belirtiliyor.

Haberde, Mısır’da Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığı döneminde Katar Emiri Temim Bin Hamad El Sani’nin, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na “Türkiye’ye Mısır’da tekstil ve turizm alanında yatırım imkanı sağlama” sözü verdiği iddiası da yer aldı.

Ayrıca Katar Emiri El Sani’nin uyarısı sonrası Al Jazeera televizyonunun Türkiye’ye yönelik eleştirilerini kestiği de belirtiliyor.