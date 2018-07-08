Samanyolu Haber /Gündem / İhraç gerekçesi, okul, kanaat, sosyal medya... /08 Temmuz 2018 14:39

İhraç gerekçesi, okul, kanaat, sosyal medya...

18 bin 632 personelin ihracını duyuran KHK'da yalnızca 5 kişinin ihraç gerekçesine yer verildi. Bu gerekçelerde Emniyet, Okul, Kanaat gibi ifadeler yer alması dikkat çekti.

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Hemen hemen her kurumdan ihraç edilen personel bulunurken Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kamudan çıkarılan isimlerin gerekçeleri dikkat çekti. Kurumdan 5 kişi ihraç edilirken, tüm KHK’da ihraç gerekçeleri yazan sadece bu 5 kişi oldu.

İhraç edilenler arasında yer alan H. K’nin karşısında “ByLock / Emniyet / Kurum Kanaati” yazılıyken, Y.B’nin isminin karşısında yalnızca “Emniyet / Okul” ifadeleri yer aldı. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ü.E.A'nün gerekçesi ise “Kurum Kanaati / Sosyal Medya” olduğu belirtildi. KHK’da yalnızca bu 5 kişinin ihraç gerekçelerine yer verilirken, listelerin evrensel kriterlerden ve anayasada yazan maddelerden uzak olduğu da gözler önüne serildi.

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