İhraç gerekçesi, okul, kanaat, sosyal medya...

Hemen hemen her kurumdan ihraç edilen personel bulunurken Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kamudan çıkarılan isimlerin gerekçeleri dikkat çekti. Kurumdan 5 kişi ihraç edilirken, tüm KHK’da ihraç gerekçeleri yazan sadece bu 5 kişi oldu.







İhraç edilenler arasında yer alan H. K’nin karşısında “ByLock / Emniyet / Kurum Kanaati” yazılıyken, Y.B’nin isminin karşısında yalnızca “Emniyet / Okul” ifadeleri yer aldı. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ü.E.A'nün gerekçesi ise “Kurum Kanaati / Sosyal Medya” olduğu belirtildi. KHK’da yalnızca bu 5 kişinin ihraç gerekçelerine yer verilirken, listelerin evrensel kriterlerden ve anayasada yazan maddelerden uzak olduğu da gözler önüne serildi.



