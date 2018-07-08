Son KHK ile Furkan Vakfı da terör örgütü ilan edildi

Son KHK kapsamında 12 dernek kapatıldı. Kapatılan kuruluşlar arasında tutuklu Alparslan Kuytul’un liderlik ettiği Furkan Cemaati’ne ait Ankara, Malatya ve Gaziantep’teki dernekler de bulunuyor.







Geçtiğimiz aylarda, AKP'ye muhalif duruşuyla bilinen Alparslan Kuytul ve cemaatine yönelik birçok ilde operasyon düzenlenmiş, 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyım atanmıştı.





Adana merkezli yürütülen soruşturmada "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla operasyon yapılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı son KHK ile birlikte milli güvenliğe aykırı yapı olarak tescillenmiş oldu. Terör örgütü ilan edilen vakfa ait mallara da el konuldu.