İhlaszedelerin üç kuruşunu öde

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok, racon kesilecekse bizzat kendim keserim" sözleri üzerinden Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'e patronu üzerinden cevap verdi.





İhlaszedeleri paraları hala ödemeyen TGRT ve Türkiye gazetesini de bulunduran İhlas Holding’in sahibi Mücahid Ören’e seslenen Hakan Çem Küçük'e de sert çıktı

“Maşallah keyfin yerinde...





Şehirler kuruyorsun. Binalar yapıyorsun. İhaleler alıyorsun. Tetikçiler besliyorsun. Lüks ve sefa içinde yaşıyorsun. Keyfine bakıyorsun.





Üstelik Amerika’nın çıkarlarını koruyacağına yeminler ederek Amerikan vatandaşı da olmuş durumdasın.





Yap, hepsini yap.





Daha fazlasını yap.





Fakat bunları yaparken...





Paralarını kaptığın mağdur İhlaszede vatandaşların üç kuruşunu da öde birader.





Bak, aradan 16 yıl geçti.





Hâlâ vatandaşa borcun var.





Belki azıcık az yesen...





Belki azıcık az beslensen...





Ödersin borcu.





Hadi.”





"HADİ ŞİMDİ BÖĞÜRE BÖĞÜRE UZA"





Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Raconu ben keserim” çıkışından sonra köşesinden kripto FETÖ’cü Cem Küçük’e seslendi.





Hakan köşesinde “Tehdit ettin... Şantaj yaptın... Parmak salladın... Racon kestin… Ve böğürüp, böğürüp durdun. Ne oldu sonunda?” diye sordu ve şu ifadeleri kullandı:





“Ne olacak?





Reis, çıktı meydana...





‘Hop birader! Burada raconu ben keserim! Sen çekil bakayım kenara... Sen kimsin?’ diyerek...





Hem senin hem de senin gibilerin suratına nakşetti mübarek Osmanlı tokadını.





Hani ‘Ben serçe parmağımla bilmem ne yaparım’ falan diyordun ya...





Şimdi al o serçe parmağını da depresif bir şekilde emmeye başla!





Hani ‘Ben gazetelerden, televizyonlardan adam attırırım’ falan diye kostaklanıyordun ya...





Hadi şimdi de geriye doğru kostaklan da görelim.





Hani ‘Devlet benim, ben devletim’ falan diye alayına gider yapıyordun ya...





Şimdi git duvarlara yap giderlerini...





Hani ‘Savcılar elimin altında’ falan diye çalım satıyordun ya...





Artık sadece Reis’in Osmanlı tokadı var suratının üstünde.





Hadi uza şimdi.





Böğüre, böğüre uza.”