Samanyolu Haber /Gündem / Galericilerden dolu önlemi /22 Ağustos 2017 10:23

Galericilerden dolu önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı.

Galericilerden dolu önlemi

Çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.

Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. 
Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Galerici Alper Uzun  “Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var, oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi.

Erdoğan Sönmez  ise “Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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