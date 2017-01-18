İhbarcılık artık geçim kapısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakan Binali Yıldırım’a, onlardan bakanlara kadar tüm kabineden özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası seslendirilen “İhbar edin” çağrıları karşılığını buldu. AKP’yi eleştiren müşterisinin ses kaydını alıp ihbar eden taksi şoförünün ardından son olarak Mersin’in Cemilli Köyü Muhtarı Halil Bağcı’nın, ''terörist oldukları ve Erdoğan’a hakaret ettikleri” suçlamasıyla 18 köylüyü ihbar etmesi ile gündeme gelen ihbarcılık, bazıları için geçim yolu oldu.





Tarihin en yükseği





Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre 2016’da bütçenin bu kaleminden yapılan harcamalar tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. Maliye Bakanlığı’nın 2016 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarına göre, geçtiğimiz yıl kamu personeli olmayanlara yapılan ödül ikramiye ve benzeri ödemeler 2015 yılında ödenenlerin 2,5 milyon TL üzerine çıktı.





Ocak ayında harcaması “sıfır” olan bu kalemden, Şubat ayında 50 bin, Mart’ta 56 bin, Nisan’da 242 bin, Mayıs’ta 285 bin, Haziran’da 166 bin, Temmuz’da 96 bin lira ödül ve ikramiye ödemesi yapıldı. Ağustos ayında ise bu ödemeler 905 bin liraya fırladı, Eylül’de 189 bin liraya gerilerken Kasım ayındaki ödeme tutarı 402 bin lira oldu. Yılın son ayında ise 1 milyon 275 bin TL ile yaklaşık olarak geçmişte tüm yılda yapılan kadar ödül ve ikramiye dağıtıldı. Böylelikle, en fazla ödenen yıl olan 2015’deki 1,4 milyon TL’nin de üzerine çıkan bu ödeme, 2016’da 3 milyon 688 bin TL oldu.





Ajanlara ödenek yetmedi





“MİT Müsteşarlığında, değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlar” olarak tanımlanan istihbarat personeline yapılan ödemeler için ayrılan başlangıç ödeneği de 2016 yılında yetmedi. 699 milyon 105 lira ayrılan bu ödenekten yıl sonunda yapılan harcama yaklaşık 70 milyonluk bir farkla 768 milyon 877 bin lira oldu. Yıl boyunca istihbarat personeline aylar itibarıyla en az 39 milyon 957 bin lira, en fazla da 101 milyon 967 bin lira ödendi.





Nurcan Gökdemir / Birgün