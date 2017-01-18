29 gazeteci hakkında iddianame

29 gazeteciye hapis istemi





15 Temmuz'a hiç bir medya organı destek vermemiş olmasına rağmen ilk operasyon yapılan kesimlerden biri gazeteciler olmuştu.





Aralarında Said Sefa, Abdullah Kılıç, Ünal Tanık, Cuma Ulus ve Atilla Taş’ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.





İddianamede, Twitter fenomeni “Fuat Avni" hesabını Said Sefa’nın açtığı iddia edildi. Ancak aynı konuda şu ana kadar defalarca farklı isimler ortaya atılmıştı.





Sefa hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi. Aralarında Atilla Taş’ın da bulunduğu diğer 28 şüphelinin ise “örgüt üyeliği” suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor.





İŞTE O GAZETECİLER







25’i tutuklu diğer 28 şüpheli: Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi.



