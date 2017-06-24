Samanyolu Haber /Gündem / İhaleler düzgün yapılmayınca olan Mehmetçiğe olmuş... /24 Haziran 2017 09:35

İhaleler düzgün yapılmayınca olan Mehmetçiğe olmuş...

Manisa’da zehirlenmenin ardından gözler yemek ihalelerine çevrildi.

SHABER3.COM

Kamu İhale Kurumu’nun da son toplantısında gündem yakın zamanda yapılan bir ihaleydi. KİK, birçok aksaklık belirlerken verilen tekliflerde tavuğun gramajının düşürüldüğü, elma adedinin değiştirildiği tespit edildi.

MANİSA’DA kışladaki askerlerin yemekten zehirlenmeleri gözleri, askeriyenin yemek ihalelerine çevirdi. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) son toplantısında da gündem, bu ihalelerden biri oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yakın zamanda yaptığı hazır yemek ihalesiyle ilgili firmalar birçok itirazda bulunurken, KİK de ihaleyi mercek altına aldı. Kurum, ihalenin itirazlı olan bölümlerinde birçok aksaklık belirledi. Bunlardan biri tekliflerden bazılarında yemeklerde 890 gram olması gereken tavuk etinin, 765 grama düşürülmesi oldu.

MSB Genelkurmay Başkanlığı Ankara Tedarik Bölge Baskanlığı, erzak dahil 1 yıllık hazır yemek alımı için mart ayında ihale açtı. 11 kısımda yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 160 milyon TL olarak belirlendi. Ancak ihalenin farklı bölümlerine yönelik 6 şikayet oldu. KİK de, 14 Haziran’da yaptığı toplantıda bu şikayetleri sonuca ulaştırdı. Firmaların şikayet dilekçelerindeki iddialar arasında, “bazı firmaların özelliği belli olmayan margarinle teklif verdiği, hindi kuşbaşı yerine kemikli eti dikkate aldığı, kokteyl sosis yerine cinsi belli olmayan hindi veya tavuk etinden yapılmış sosisin fiyatını dosyaya yazdığı, tam yağlı ve 200 miligram olması gereken ayranın bu özellikte olmadığı” da yer aldı. Kurum, bazı itirazları reddederken, bazı itirazları haklı buldu.

MEYVE BUHARLAŞTI

KİK, ihalenin 9. ve 10. bölümü için firmalardan 900’er gramlık ve 3 porsiyonluk elma ve portakal talep ettiğini belirledi. Buna karşılık ihaleye katılan firmalardan biri elma ve portakalı 600 gram üzerinden hesaplayıp teklif verdi. Ayrıca firmalardan 14 gün için yemeklerde toplam 890 gram tavuk eti kullanacak şekilde teklif istendi. Gelen tekliflerden birinde ise bu oran 765 grama düşürüldü. Verilen tekliflerden birinde ise poşet bisküvi, gofret, hazır keklerin gramaj bilgileri yer almadı. Ayrıca firmaların bazı eksik belgelerinin sonradan tamamlandığı, buna da idarenin izin verdiği de belirlendi. Kamu İhale Kurumu, yaptığı tüm bu tespitler sonucunda, 9., 10. ve 11. bölümlerde, ihaleyi kazanan firma dahil birçok firmanın ihale dışı bırakılması gerektiğine karar verdi. Milli Savunma Bakanlığı, bundan sonraki süreçte KİK’in aldığı karara göre, ihalenin 9.10. ve 11. bölümlerini yeniden sonuçlandıracak.
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