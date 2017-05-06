Samanyolu Haber /Gündem / İfade vermeyi reddetti /06 Mayıs 2017 09:26

İfade vermeyi reddetti

Ankara’da faili meçhullerle ilgili JİTEM davasının 18’inci duruşmasında Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ise mahkemeye gönderdiği yazıda, tanıklık yapmayacağını söyledi.

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Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 19 sanık katılmazken, aralarında Özel Kuvvetler eski Komutanı Fevzi Gürkan’ın da bulunduğu bir dizi tanık ifade verdi. 

“Şahitliği abesle iştigaldir”

Tanık olarak dinlenmesi istenen eski Başbakan Tansu Çiller, mahkemeye sunduğu yazıda, olayla alakası olmadığını savundu. Yazıda, “O dönemde başbakan olmak şahit gösterilmeye gerekçe olmamalıdır. Bu olsa olsa abesle iştigaldir” ifadeleri kullanıldı. Hangi konuda tanıklık yapılması isteniyorsa onun kendilerine bildirilmesini de isteyen Çiller, bu konular hususunda yazılı olarak cevap verilebileceğini belirtti. 

Duruşma ertelendi
Mahkeme başkanı davanın bir sonraki duruşmasını tarihi olarak 15 Eylül günün belirlerken, eski Başbakan Tansu Çiller’in yazılı olarak tanıklık beyanında bulunmasının usule uygun olmadığını, Çiller ve eşi Özer Çiller’in dinlenmesini istedi. Ayrıca CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın da tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.
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