İfade vermeyi reddetti

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 19 sanık katılmazken, aralarında Özel Kuvvetler eski Komutanı Fevzi Gürkan’ın da bulunduğu bir dizi tanık ifade verdi.





“Şahitliği abesle iştigaldir”







Tanık olarak dinlenmesi istenen eski Başbakan Tansu Çiller, mahkemeye sunduğu yazıda, olayla alakası olmadığını savundu. Yazıda, “O dönemde başbakan olmak şahit gösterilmeye gerekçe olmamalıdır. Bu olsa olsa abesle iştigaldir” ifadeleri kullanıldı. Hangi konuda tanıklık yapılması isteniyorsa onun kendilerine bildirilmesini de isteyen Çiller, bu konular hususunda yazılı olarak cevap verilebileceğini belirtti.





Duruşma ertelendi

Mahkeme başkanı davanın bir sonraki duruşmasını tarihi olarak 15 Eylül günün belirlerken, eski Başbakan Tansu Çiller’in yazılı olarak tanıklık beyanında bulunmasının usule uygun olmadığını, Çiller ve eşi Özer Çiller’in dinlenmesini istedi. Ayrıca CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın da tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.