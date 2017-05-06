Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'e cevap

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'e yanıt





Deniz Baykal'ın Abdullah Gül'e ilişkin "yüzde 49'un adayı olabilir" sözleri sonrası konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri. Bazıları görüyorum ki ciddiye almışlar. Bazı arkadaşlar saygı çerçevesini de aşarak benim ne yapmama gerektiğini söyleyecek kadar ileri gittiler" demişti.







Bu tartışma sonrası Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Deniz Baykal, "Sayın Gül’ün yaptığı açıklamadan benim çıkardığım sonuç şu: Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin biraz kaygıyla karışık olarak gündeme getirdikleri olasılık o kadar da boşuna değilmiş. Yani Sayın Gül’ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.





Ahmet Hakan'ın köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:





Abdullah Gül’ün açıklamasının hemen ardından Deniz Baykal’ı aradım.





Dedim ki:





“Ne diyorsunuz Gül’ün size yönelik söylediklerine?”





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Baykal’ın söyledikleri şunlar:





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- SORULDU, SÖYLEDİM: Ben sizin programınızda izlememiz gereken yol haritasını anlattım. Benim çizdiğim yol haritasında ne Sayın Gül ne de o konumdaki bir kişi yer alıyordu. Ben partimin ilkeleri ve anlayışı doğrultusunda en geniş tabanlı bir adayın belirlenmesini önerdim. Abdullah Gül’ü siz bana sordunuz.







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- SÖYLEDİĞİM ŞUDUR: Gül’ü sorduğunuzda ben siyasi nezaket ve saygı anlayışı içinde “Böyle bir niyeti varsa ve yüzde 49’un duyarlılıkları ile kendisini bağlantılı kılabiliyor ise o zaman gereken yapılır, onun bileceği iştir” dedim.





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- ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ: Sayın Gül’ün yaptığı açıklamadan benim çıkardığım sonuç şu: Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin biraz kaygıyla karışık olarak gündeme getirdikleri olasılık o kadar da boşuna değilmiş. Yani Sayın Gül’ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı.





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- SORUMLU BEN DEĞİLİM: Gül’ün bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının sorumlusu ben hiçbir şekilde değilim. Bu tamamen kendi ortamında gelişen bir şeydir. Ancak Sayın Gül, öyle anlaşılıyor ki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bugüne kadar yapılan spekülasyonları ortadan kaldırma niyeti ve kararlılığı içinde değil.