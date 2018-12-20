Samanyolu Haber /Gündem / İfade için adliyeye gitti, gözaltına alındı /20 Aralık 2018 18:38

İfade için adliyeye gitti, gözaltına alındı

Yazar İhsan Eliaçık, hakkındaki bir soruşturmada ifade vermek için İstanbul Adliyesine gitti ama Batman'daki başka bir soruşturmadan dolayı yakalaması olduğu için gözaltına alındı. Eliaçık'ın başka bir soruşturmadan da İstanbul dışına çıkış yasağı var.

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Yazar İhsan Eliaçık Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında açılan soruşturma için İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye giden Eliaçık, başka bir soruşturmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.


İfadesini verdikten sonra Batman'daki soruşturma kapsamında da ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa götürülen Eliaçık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremedi. İhsan Eliaçık, ifadesinin alınması için adliyede bekletiliyor.

İSTANBUL'DAN ÇIKMAMA YASAĞI VAR

İhsan Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.
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