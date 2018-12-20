İfade için adliyeye gitti, gözaltına alındı

Yazar İhsan Eliaçık Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında açılan soruşturma için İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye giden Eliaçık, başka bir soruşturmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.









