Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yolsuzluk suçlaması

Fikret Orman Beşiktaş'ın malı olan günlük cirosu 35 bin ile 40 bin lira arasında değişen 2500 araç kapasiteli Fulya Otoparkı’nı, ihalesiz bir şekilde aylığı sadece 30 bin liradan peşkeş çekmekle suçlanıyor

15 yıllığına 17 günlük bir şirkete verilen otoparkla ilgili belgeleri ortaya çıkartan Spor Yazarı Atilla Türker Ajanspor internet sitesinde skandalın detaylarını yazdı...

İşte gizli kapaklı imzalandığı iddia edilen kira sözleşmesi ile ilgili detaylar :

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile “Fulya Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi” arasında bir sözleşme imzalandı.



Sözleşmenin imza tarihi 30 Mart 2017... Yani 1 yıl 9 ay önce.

*****

10 YILLIK SÖZLEŞME AMA ŞİRKET İSTERSE UZATABİLİYOR!

Bu sözleşme doğrultusunda, Beşiktaş Kulübü’ne ait olan Fulya’daki otopark, aylığı 30 bin liradan olmak üzere 10 yıllığına Fulya Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi’ne kiraya verildi.

Şu da var. Bu şirket istediği takdirde kira süresini 15 yıla çıkartabilecek. Sözleşme gereği şirketin tek taraflı olarak aynı şartlar altında 5 yıl daha uzatma hakkı var.

Hatta maddeyi tam olarak yazayım.

“Eğer kiracı sözleşmeyi devam ettirmek istemezse kira süresinin bitiminden en az 1 ay önce karşı tarafa bildirimde bulunması gerekmekte olup aksi halde sözleşme aynı koşullarla 5 yıl için uzatılmış sayılır.”

*****

MAZİSİ 17 GÜNLÜK OLAN BİR ŞİRKET!



Bu şirket ne zaman kurulmuş, biliyor musunuz? Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına bakarak yazıyorum. Sözleşmenin imza tarihinden 17 gün önce kurulmuş. Yani 13 Mart 2017’de.

Adeta, “Otoparkı kiraya vereceğiz, birileri acilen bir şirket kursun” dercesine!

Şirketin sermayesi ne kadar? 10 bin lira.

Sahibi kim? Mehmet Sağın.

Sayın Mehmet Sağın’a daha sonra geleceğiz.

2500 ARAÇ KAPASİTESİ BULUNUYOR

Fulya’daki bu otopark, 2500 araç kapasiteli.

Günlük doluluk oranı minimum 1500, maksimum 2000-2200 araç arasında değişiyor.

Her gün 24 saat hizmet veriyor.

Araç başı saat ücreti 12 lira.

Yıllık abonelik yok.

Aylık abonelik 350 lira.

3 aylık abonelik 950 lira.

DOLULUK ORANI SÜPER!

Bu bilgileri verdikten sonra... Şöyle bir hesap yapalım.





Bırakın günde 2000-2200 aracı... Günde 1500 araç olsa... Her araç ortalama 15 lira bıraksa... Kafadan zaten 22.500 lira ediyor.





Üstelik sadece park ücreti bu!





Dahası var elbet.





Bu 3 katlı otoparkın yarısına yakını, boya, parlatma ve temizleme gibi bölümlerden oluşuyor.





Sonuç olarak... Günlük minimum 35 bin ile 40 bin lira arasında değişen bir ciro ortaya çıkıyor.





*****









CİRONUN YÜZDE 70’İ ŞİRKETİN...

CİRONUN YÜZDE 70’İ ŞİRKETİN...

Ama şu noktayı önemle belirteyim.





Sözleşmenin özel koşullar başlıklı 8. maddesi gereği... Otoparktan sağlanacak aylık cironun yüzde 30’u, aylık kira bedeli olan 30 bin lirayı geçtiği takdirde, cironun yüzde 30’u kulübün, yüzde 70’i ise kiralayan şirketin olacak.





Aslan payı, Beşiktaş’ın değil yani.





Kiralayan şirket, her halükarda Beşiktaş’ın kazandığının 2 katından daha fazlasını kazanacak.





******





BEŞİKTAŞ GICIR GICIR TESLİM ETTİ

Sözleşme hükümleri gereği, yıllık kira artışı o yılın TEFE ve TÜFE oranına göre yapılacak.





Şu da var. Kapılar, vitrinler, sıhhi tesisat araçları, Beşiktaş tarafından sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak kiralayan şirkete gıcır gıcır teslim edildi.





Otopark içindeki gerekli onarımlar bile kiralayan şirketin isteği üzerine 7 gün içinde Beşiktaş Kulübü tarafından yapılacak.





*****





İHALE YİNE YOK!

İhalesiz verildiğini söylemiştim.





Şu noktayı da belirteyim. Fikret Orman ve ekibi bu gibi işler için istediği zaman ihale açıyor. Şöyle ki... Beşiktaş’ın resmî sitesine baktığımız zaman, özellikle stat yapımı sırasında pek çok işin ihaleyle verildiğini görüyoruz. Tabii belli istisnaları da var. Mesela, Fikret Orman’ın işi gibi... Hatırlarsınız elbet, yine belgeleriyle ortaya koymuştum. Fikret Orman’ın ortakları arasında bulunduğu ORSAN adlı şirket, tribün korkuluk işlerini taşeron firma olarak üstlenmişti. Bu işin karşılığında da Beşiktaş’ın kasasından çıkan yaklaşık 2 milyon lira, ORSAN’ın kasasına girmişti. Nitekim Sayın Orman, ben bu haberi yazdıktan 3 ay sonra “Evet, doğru” demişti.





*****





BEŞİKTAŞ İCRA KURULU’NDA TARTIŞMA YAŞANDI

Tekrar otopark işine döneyim.





İlginç bir bilgi vereyim.





Beşiktaş Yönetim Kurulu’nda yer alan bazı isimler bile bu otopark işinden geç haberdar oldu. Ve dahası... Bu olay nedeniyle Beşiktaş İcra Kurulu’nda sert tartışmalar yaşandı. İcra Kurulu’nda bulunan çok önemli bir kişi “Böyle saçma sözleşme mi olur” şeklinde tepki koydu. Diğer bazı kişiler ise “Bu bizim işimiz” şeklinde karşılık verdi.





*****





PARALAR PARALAR, BOZULMASIN ARALAR...

Madem bu kadar rakam yazdım, devamını getireyim.





Günlük cirosu minimum 35 bin lira olan bu otoparkın aylık cirosu ne eder? Minimum 1 milyon 50 bin lira... Deyin ki, 1 milyon lira.

Sözleşme gereği, bu miktarın yüzde 30’u oranındaki 300 bin lira Beşiktaş’ın... Kalan 700 bin lira ise şirketin olacak.





1 yılda toplam ciro en az 12 milyon lira eder. Bunun 3 milyon 600 bin lirası Beşiktaş’ın... 8 milyon 400 bin lirası kiralayan şirketin.

Uzatmayayım. 30 bin liralık aylık kira da dahil edildiğinde 15 yılda Beşiktaş’ın kasasına girecek para yaklaşık 60 milyon lira...





Peki, şirketin kasasına girecek para ne? 126 milyon lira.





Söylememe gerek yok. Bunlar, zamsız tarife! 5 yıl, 10 yıl ve hatta 15 yıl sonra otopark ücretleri ve toplam miktar ne olur, siz tahmin edin.





Tabii bir de şu var. Beşiktaş’ın alması gereken pay için, şeffaf bir uygulama gerekiyor. Bu husus ile ilgili olarak birazdan bazı hususlara değineceğim. Şaşıracaksınız...





*****





BİZE FİŞ VERİLMEDİ

Pazartesi günü arkadaşımla birlikte bu otoparka gittik. Saatini de söyleyeyim. 14.15... Arabayı park ettik, dışarıya çıktık, bir kahve içtik, geri döndük, çıkışta ücretimizi ödedik. Kaç lira mı? 12 lira... Fakat belirteyim. Fiş verilmedi.





Tabii ben bunları durduk yere yazacak değilim. En azından otoparkın içinde kamera sistemi var. Ayrıca otomatik plaka okuma sistemi de var. Yani plakamız okundu. Kayıt altına alındık.





Bunları da geçtim, bende de görüntüler var.





Yarınlarda yaşanacak hukuki süreçte bu görüntüleri hep beraber paylaşabiliriz.





Sadede geliyorum. İster istemez düşündüm, “niye fiş verilmedi acaba” diye.





Sizce niye olabilir?





Elde edilen cironun tamamı, şirket kasasına girsin diye olabilir mi?





Diğer müşteriler de benzer durumla karşılaşıyor mu acaba?





Bilemem.





Beşiktaş’ın yüksek menfaati gereği bu konunun çok iyi araştırılması gerekiyor.





Hukuki süreç içinde hep beraber görürüz.





Ben kendi adıma elimdeki verilerle bu hukuki sürecin içinde bulunmaya hazırım.







