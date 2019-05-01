Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'nin cazibesini artırmak için uzun vadeli mevduatta vergi stopajı sıfırlandı /01 Mayıs 2019 12:36

TL'nin cazibesini artırmak için uzun vadeli mevduatta vergi stopajı sıfırlandı

Tasarrufta TL'nin cazibesini artırmak amacıyla, enflasyona bağlı değişken faizli 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10'dan sıfıra indirildi.

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Enflasyon korumalı TL mevduatlar için vergi teşviki getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; enflasyona bağlı değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 stopaj uygulamasına ise devam edilecek.

Ziraat Bankası 22 Nisan'da, Halkbank da 26 Nisan'da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardıklarını duyurmuşlardı.
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