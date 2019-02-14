Samanyolu Haber /Gündem / İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu /14 Şubat 2019 01:37

İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu

İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı belli oldu

SHABER3.COM

Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu

Sözcü'nün haberine göre Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu.
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