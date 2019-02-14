Samanyolu Haber
İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu
/
14 Şubat 2019 01:37
İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu
İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı belli oldu
SHABER3.COM
Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu
Sözcü'nün haberine göre Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu
Sonraki Haber >>
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
İran'da çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde Kızgın bir deve adamı...
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde Karlı yolda kırmızı ışıkta bekleyen polis...
Bir gün gelecek.....
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde ' İleride ve ötede bugünkü sıkıntıları...
Saray, İş Bankası'na el koyma formülünü buldu... Hem de darbeciler eliyle!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı tarafından CHP'ye ait İş Bankası hisselerinin...
Şahenk bir otelini daha sattı
Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, satışa devam ediyor. Şahenk, modacı Tommy Hilfiger'le...
Musk, Mars'a gidiş-dönüş bileti fiyatını açıkladı
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Mars'a ilk insanları taşımak için çalışmalara hızla devam...
Cumhur'da anket paniği: İttifak yeniden masaya oturdu
Anket sonuçları beklentileri karşılamayınca, AKP ve MHP yeni strateji belirledi
Güleçyüz: Niye korkalım ki? Zulmedenler ve zulme alet olup seyirci kalanlar korksun
Yeni Asya yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, 31 Mart’ta her ne kadar yerel seçim yapılacak olsa...
Daima Ümit Kaynağı Olalım!
Bize düşmanlık besleyenlerin, haset edenlerin, iftira atanların utanmazlıklarını öyle bir açığa...
Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi
Hollanda Yüksek Mahkemesi (Raad van State Hoger beroep) Türkiye ile ilgili önemli...
Kanser belirtisi olabilecek 7 önemli gösterge
Cancer Research UK (CRUK) adlı İngiliz kanser araştırma kuruluşunun uzmanları, onkolojik bir hastalığa...
Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı
İstifa eden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu , Yıldırım Demirören'in sahip olduğu medya organlarını...
Tweet
Bir gün gelecek.....
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı
Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti
Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler
A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı
Kara saplanan aracı deve ile çektiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Daima Ümit Kaynağı Olalım!
Her Zaman 'Allah’a hamd ü sena olsun ki' diyorsunuz.. Daha diyeceksiniz ...
Avrupa Birliği Suudi Arabistan'ı 'terör finansmanı ve kara para'dan kara isteye aldı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
03:33:36