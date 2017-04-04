İddianame avukatlardan önce medyaya verildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında hazırlanan iddianamenin Sabah gazetesinde yer almasını eleştirerek, "Cumhuriyet'i susturma operasyonunda tutuklanan yazar ve yöneticilerimiz hakkında hazırlanan iddianame, avukatlara dahi verilmeden iktidarın yandaşı Sabah gazetesine servis edildi. Sabah'ın yayınladığı iddianamede savcı, gazetecileri ByLock kullanıcılarıyla irtibatlı olmakla suçluyor" açıklamasına yer verdi.





Gazetenin avukatlarından Tora Pekin Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada iddianame konusunda hiçbir bilgilerinin olmadığını, iddianameyi medyadaki haberden öğrendiklerini söyledi. Pekin, "Dosyanın ilk gününden beri olduğu gibi hiçbir konuda bilgimiz yok. Bugüne dek biz savunma avukatlarına hiçbir belge-bilgi verilmedi. Savcılık aynı tutumu sürdürmüş ve elindeki iddianameyi hukuka aykırı olarak, yasaları çiğneyerek kendilerine yakın gazetecilerle paylaşmış" dedi.





İddianameyi savcının hazırlanmasından sonra önce mahkemenin kabul etmesi gerektiğini hatırlatan Tora Pekin, "Ardından iddianamenin sanıkların yüzüne okunması gerekir. Ancak savcılığın bu kurallara hiçbir saygısı olmadığını görüyoruz. İddianameyi almaya çalışacağız. İddianame gazetecilerde olduğuna göre bize de verilmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.





İddianamede neler var?





Havuz Medyayer alan haberlerde gazetenin yazar ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve iki silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamaları kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi.





Sabah'ın haberinde başsavcı vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianamede, iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme','hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamaları kapsamında iddianame düzenlendiği" bildirildi. Hakkında iddianame hazırlanan yazar ve yöneticiler şöyle:





Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karasinir, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi Mali İşler Müdürü Bülent Yener, @jeansbiri isimli Twitter hesabı sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ahmet Şık, Cumhuriyet Gazetesi ABD Muhabiri İlhan Tanır, Cumhuriyet Gazetesi Muhasebe Müdürü Günseli Özaltay.





Ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede 'Cumhuriyet gazetesinin 7 Mayıs 1924 tarihinde Atatürk'ün talimatıyla yayın hayatına başladığı bilgisine yer verildiği, son üç yılda ise özellikle de 15 Temmuz darbe girişimi öncesine uzanan süreç ve sonrasında 'geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönünde değişime uğradığı' ileri sürüldü.





İddianamede Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in Gülen yapılanmasının iletişim için kullandığı iddia edilen ByLock kullanıcısı 92 kişi ile irtibata geçtiği savunuldu.



