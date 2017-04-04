Esed ordusu İdlib'i kimyasal silahla vurdu!

Bombardımanda hayatını kaybeden çoğu kadın ve çocuk, sivillere ait görüntüler sosyal medyada yayımlandı.



Edinilen bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal gazla saldırdı.

Muhalefet kaynakları, sarin ya da klor gazıyla yapılan saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat ise, "Beşar Esad rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var" dedi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece klor gazlı düzenlenen saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.