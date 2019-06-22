İdam cezası yürürlüğe girdiğinden beri ABD’de bin 500 kişi infaz edildi

ABD’de ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme’nin idam cezasını 1976’da geri getirmesinden bu yana bin 500’üncü mahkum idam edildi.







Marion Wilson Jr, Yüksek Mahkeme’nin infazın ertelenmesi talebini reddetmesinin ardından Georgia eyaletinin Jackson kentinde bulunan Georgia Teşhis ve Sınıflandırma Hapishanesi’nde perşembe günü saat 21.52’de zehirli iğneyle infaz edildi.





Eyaletin ceza infaz kurumu da Wilson’ın ölümünü teyit etti. Kurumun açıklamasına göre, Wilson, 1976’dan beri Georgia eyaletinde idam edilen 73’üncü, zehirli iğneyle infaz edilen 51’inci kişi oldu.







Ölüm Cezası Bilgi Merkezi isimli kuruluşun verilerine göre, ülke genelindeki bin 500 idamın bin 323’ü zehirli ilaç enjekte edilerek gerçekleştirildi.





Wilson, Robert Earl Butts’la birlikte, 1997 yılında 24 yaşındaki Donovan Corey Parks’ı öldürmekten mahkum oldu.





Savcılar Parks’ın, tanımadığı 2 kişiyi eyalet kırsalındaki Walmart mağazasına bıraktıktan sonra öldürüldüğünü söyledi.





Wilson’la birlikte hareket eden Butts da 2018’de ölüm cezasına çarptırıldı. Butts’ın infazı geçen yıl yine zehirli iğneyle gerçekleştirildi.





Eyaletin ceza infaz kurumu, ölümcül ilacın enjekte edilmeden önce Wilson’a son sözleri sorularak dua etmesine izin verildiğini bildirdi.





Wilson, “Hayatımda asla birini öldürmedim,” dedi.





Dostları ve ailesine seslenen Wilson, “Hepinizi sonsuza dek seviyorum. Ölüm bunu engelleyemez. Hiçbir şey bunu engelleyemez,” ifadesini kullandı.





Wilson’ın infazının gerçekleştirildiği cezaevinin dışında toplanan göstericiler, “Bin 500 infaz ve sayı artmaya devam ediyor. İdam cezasını kaldırın,” yazılı pankartlar taşıdı.





ABD’de şu anda yaklaşık 2 bin 500 kişi idam cezasıyla karşı karşıya. En fazla idam cezası Kaliforniya (740), Florida (354) ve Teksas (228) eyaletlerinde verildi.





(Lily Puckett - Çeviri:: Cenk Korkmazer / The Independent)

