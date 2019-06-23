Ali Koç'tan Fenerbahçelilere Alex müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de düzenlenen 'Win Win' gecesinde önemli açıklamalarada bulundu. Başkan Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili "Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 önemli transferi bitirmiş oluruz." dedi.





Ali Koç'un açıklamaları şöyle:





"Ömer Faruk'u duymuşsunuzdur. Ömer'in Allah vergisi özel yetenekleri var. Ömer Faruk Beyaz 15 yaşında, Ağustos'ta 16 olacak. Ömer'in süperstar mı olacağı, yoksa averaj bir futbolcu mu olacağı 3-4 yılda yapacaklarıyla belli olacak. Ömer, sen çok özel bir insansın."





"Alex de Souza, futbola iki sene sonra antrenör olarak dönecek. Basındaki arkadaşlara söylüyorum, 'futbola dönecek' dedim. Çünkü iki yıllık antrenörlük kursunu iki sene sonra bitirecek."





"Finansal olarak şu an tünelin ucunda ışık yok. Umarım omuz omuza bu kötü günlerden birlikte çıkacağız. Umut insanın yakıtıdır."