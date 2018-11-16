Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı /16 Kasım 2018 13:37

İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin belediye başkanı Durmuş Küçük ve Ordu’nun Ünye ilçesinin belediye Ahmet Çamyar’ı görevden aldı.

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2014’te AKP listesinden seçilen iki başkan hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Durmuş Küçük, 2016’da partinin seçim çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle AKP’den ihraç edilmişti.
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