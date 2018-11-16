Samanyolu Haber
İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı
/
16 Kasım 2018 13:37
İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını görevden aldı
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin belediye başkanı Durmuş Küçük ve Ordu’nun Ünye ilçesinin belediye Ahmet Çamyar’ı görevden aldı.
SHABER3.COM
2014’te AKP listesinden seçilen iki başkan hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Durmuş Küçük, 2016’da partinin seçim çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle AKP’den ihraç edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
İçişleri, Ünye ve Elbistan belediye başkanlarını...
Sonraki Haber >>
Bodrum'daki selden dehşet görüntüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi....
Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
Güney Kore Futbol Ligi'nde korkunç bir sakatlık yaşandı. Kafasının üzerine düşen 20 yaşındaki...
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
USA Today gazetesinin haberine göre Frontier Havayolları'na ait Airbus 320 uçağı, Las Vegas'taki...
Reza Zarrab'ın milyonlarca dolar ödediği 'Rüya Takımı' dağıldı
İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için çete oluşturmakla suçlanan Rıza Sarraf'la...
Mustafa Sungur Ağabey rahmetle yâd ediliyor...
Vefatının 6. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretleri’nin “mânevî evlâdım” dediği Mustafa...
Mansur Yavaş'tan adaylık ‘sinyal’i
Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, Ankara’dan aday olduğu takdirde...
Enflasyon fren tutmuyor... İstanbul'da beklentinin üzerinde gerçekleşti
İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verisine göre kasım ayında yıllık bazda...
Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması: Bizim öyle bir anlaşmamız yok
Almanya'ya her meslekten 10 bin Türk işçi götüreceğini açıklayan OMB şirketinin iddiasına Almanya'nın...
"MİT’in Almanya’daki istihbarat faaliyetleri arttı"
Alman medyasında hükümetin verdiği bilgilere dayandırılan haberlere göre Milli İstihbarat Teşkilatı’nın...
Mars’ta sıradışı parlak bir nesne bulundu
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni keşif aracı Curiosity'nin Mars'ın yüzeyinde külçeye...
İçişleri Bakanlığı'ndan güvenlik kamerası genelgesi
İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin...
"Beşikdüzü Cezaevi'nde işkence" iddiası
Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 50 tutuklu ve hükümlüye işkence yapıldığı...
Tweet
Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
Deprem anı kameralara yansıdı!
Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'
Yamaç paraşütünün ipi koptu!
Bodrum'daki selden dehşet görüntüler
Dumanlı: Çatı çöktü
Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ünlü müzayede evi de konkordato dedi
Dünya sallanıyor şimdi de Endonezya’da 6,5 büyüklüğünde deprem
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
05:12:45