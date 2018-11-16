Samanyolu Haber /Gündem / Adliyeden vicdanları sızlatan bir fotoğraf /16 Kasım 2018 13:00

Adliyeden vicdanları sızlatan bir fotoğraf

15 Temmuz sonrası yüz binlerce insana yaşatan mağduriyet en çok çocukları etkiliyor.

SHABER3.COM

Yüzlerce bebeğin hapishanelerde olduğu Türkiye’de binlerce çocuk da cezaevlerindeki anne ve babalarından ayrı yaşıyor. Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf bu dramın acı resimlerinden biri oldu.

Tutuklu anne ve babasını mahkemede görmeye gelen küçük Elif, gözyaşlarını tutamadığı için mahkeme salonundan çıkarıldı. Elif’in gözyaşları bu haksızlığa da dayanamadı, koridorda kavuşamadığı ailesinin acısıyla ağlamaya devam etti. Elif’in fotoğrafı, onun ağlamasına bile tahammül edemeyen mahkeme çalışanları ve yargıçların ‘vicdanı yok mu’ dedirtti.


 
Elif’in durumunda ise binlerce çocuk var. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Şaban Yılmaz, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun toplantısında paylaştığı verilerle, cezaevlerinin kapasitesinin 220 bin olmasına karşın halen 260 bin hükümlü ve tutuklunun cezaevlerinde tutulduğunu, 519’u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde çocuklarıyla tutuklu bulunduğunu aktarmıştı.

Elif’in fotoğrafı ile ilgili sosyal medyada yoğun paylaşımda bulunuldu. Bu durum gündeme getiren gazeteci Arzu Yıldız ise  “İşte tam bu acıların üzerine oturup ekmek yiyorsunuz!!!! Ah bu korkaklık, tabular, hasetlik, kötülük, ahlaksızlık, adaletsizlik. Mahkemeye mi, o mahkemelere sessiz kalanlara mı, bundan haz alanlara mı laf söyleyeyim. İnsan değilsiniz!!!!” diyerek tepkisini gösterdi.





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