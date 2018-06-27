'İçerde iki yılım gitti ne diyeyim'

Daha önce hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Altan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nce "hak ihlali" sebebiyle tahliye edilmiş ancak yerel mahkeme tarafından hukuk dışı bir şekilde serbest bırakılmamıştı.





Davaya bakan İstinaf Mahkemesi ise bugün Altan hakkında yeni tahliye kararı verdi ve yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Mehmet Altan özgürlüğüne kavuştu.





Altan çıkışta bu kararın demokrasi ve özgürlüklerin geri gelmesi için bir sinyal olmasını temenni ederken 'içerde 2 yılım gitti ne diyeyim' dedi. Mehmet Altan ayrıca içerde masum olduğu halde tutuklu bulunanların da en kısa zamanda serbest kalmasını diledi.