Samanyolu Haber /Gündem / 'İçerde iki yılım gitti ne diyeyim' /27 Haziran 2018 23:26

'İçerde iki yılım gitti ne diyeyim'

Gazeteci yazar Mehmet Altan cezaevinden çıktı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Daha önce hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Altan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nce "hak ihlali" sebebiyle tahliye edilmiş ancak yerel mahkeme tarafından hukuk dışı bir şekilde serbest bırakılmamıştı.

Davaya bakan İstinaf Mahkemesi ise bugün Altan hakkında yeni tahliye kararı verdi ve yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Mehmet Altan özgürlüğüne kavuştu.

Altan çıkışta bu kararın demokrasi ve özgürlüklerin geri gelmesi için bir sinyal olmasını temenni ederken 'içerde 2 yılım gitti ne diyeyim' dedi. Mehmet Altan ayrıca içerde masum olduğu halde tutuklu bulunanların da en kısa zamanda serbest kalmasını diledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İçerde iki yılım gitti ne diyeyim' Sonraki Haber >>

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:52:27