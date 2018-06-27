Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası'nda Almanya şoku /27 Haziran 2018 20:26

Dünya Kupası'nda Almanya şoku

Dünya Kupası'nda Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenilerek 80 yıl sonra ilk turda elenerek kupaya veda etti.

SHABER3.COM

2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda son şampiyon Almanya ile grubun şansı en düşük takımı Güney Kore, Rusya'nın Kazan kentindeki Kazan Arena'da karşılaştı.

Bu karşılaşma öncesinde Almanya 2 maçtan 3 puan çıkarırken, Güney Kore 0 puandaydı. En son 1938'de Dünya Kupası'ndan gruplar aşamasında elenmiş olan Almanya, 80 yıl sonra aynı kaderi yaşadı.

Güney Kore'nin daha çok gol pozisyonuna girdiği ?ilk yarı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarıda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Maç ikinci yarıda da 0-0 bittti. Maça 6 dakika uzatma süresi verildi. 90+2'de Güney Kore gol attı ama ofsayt bayrağı kalktı. Video yardımcı hakem VAR'a başvuruldu.

Ve Güney Kore VAR onayıyla 1-0 öne geçti. 90+6'da Güney Kore ikinci golü kaydetti. VAR'dan 'ofsayt değil' onayı gelmesiyle gol verildi. Böylece Almanya maçı 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla Almanya, grup sonuncusu olarak elendi. İlk puanını kazanan Güney Kore de 3’üncü olarak turnuvaya veda etti

Almanya 2014'de oynanan Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.
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