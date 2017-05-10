Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti /10 Mayıs 2017 10:14

İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirtildi.

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Beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede tedavisi süren ses sanatçısı İbrahim Erkal ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği adına Doc. Dr. Necdet Sğlam tarafından yapılan açıklamada, "İbrahim Erkal, 29 Nisan 2017 saat 04.20'de özel bir hastaneden ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavi amacı ile hastanemize nakil alındı. Bu tarihten itibaren hastanemiz yoğun bakım ünitesinde tetkik ve tedavisine devam edildi. İbrahim Erkal'ın derin koma tablosu bu süre içinde devam etmiş ve düzelme olmamıştır. Bugün ilgili hekimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölmünün gerçekleştiği tespit edildi. Kalp ve diğer organların yaşamsal fonksiyonları devam etmektedir. Yoğun bakım ünitemizde destek tedavisi sürdürülmektedir." denildi.
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