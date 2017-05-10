Samanyolu Haber /Gündem / Denizli Başsavcı trafik kazasında hayatını kaybetti /10 Mayıs 2017 10:06

Denizli Başsavcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile koruma polisi cezaevine giderken kent çıkışındaki Bozburun Mahallesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasındahayatını kaybetti

SHABER3.COM

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına, bir kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Başsavcı Alper ve koruma polisi hayatını kaybederken, bir koruma polisi de ağır yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, Denizli Valisi'nin de olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.





BAŞSAVCI ALPER'İN ÖZGEÇMİŞİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

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