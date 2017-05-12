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İbrahim Erkal hayatını kaybetti
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İbrahim Erkal hayatını kaybetti
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12 Mayıs 2017 00:12
İbrahim Erkal hayatını kaybetti
Salı günü beyin ölümü gerçekleşen sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetti.
SHABER3.COM
Evinin otoparkında baygın halde ve bulunan ve yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Erkal’ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti.
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