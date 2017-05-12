Evinin otoparkında baygın halde ve bulunan ve yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Erkal’ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti.

