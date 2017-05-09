Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Erkal hayatını kaybetti iddiası /09 Mayıs 2017 17:35

İbrahim Erkal hayatını kaybetti iddiası

Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan türkücü İbrahim Erkal'ın hayatını kaybettiği iddia edildi

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Şarkıcı İbrahim Erkal, 12 Nisan’da beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Erkal, 12 Nisan’dan beri yoğun bakımda tutuluyordu.

Erkal'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalarına rağmen Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" denildi.

CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan doktorlar ise Erkal'ın stabil durumun devam ettiğini söylediler. 

Doğan Haber ajansınınsa abonelerine geçtiği haberinde "Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören, sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirtildi." denildi.

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