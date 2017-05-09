İbrahim Erkal hayatını kaybetti iddiası

Şarkıcı İbrahim Erkal, 12 Nisan’da beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Erkal, 12 Nisan’dan beri yoğun bakımda tutuluyordu.





Erkal'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalarına rağmen Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" denildi.





CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan doktorlar ise Erkal'ın stabil durumun devam ettiğini söylediler.





Doğan Haber ajansınınsa abonelerine geçtiği haberinde "Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören, sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirtildi." denildi.