İBB'nin skandal kayıtları açıklandı

Sözcü gazetesine açıklama yapan CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, El-Haşimi’nin 5 yıl boyunca makam şoförlüğünü yapan belediye personelinin itiraz krizi sırasında geri çağrıldığını belirterek “İBB’yi çiftliğe döndürenlerin skandalları tek tek ortaya çıkıyor.” dedi.







Egemen Bağış’ın şoförü de İBB’dendi





Nadir Ataman, eski bakanlardan Egemen Bağış’a İBB tarafından özel şoför olarak tahsis edildiğini ortaya çıkarmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.





Ataman mevzuata aykırı şekilde İBB tarafından başka bir isme daha özel makam şoförü tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Ataman, 2012 yılında hakkında idam kararı çıkarıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi’ye İBB personelinin makam şoförü olarak tahsis edildiğini belirtti.





Buz dağının görünen yüzü





Ataman, 5 yıl boyunca Haşimi’nin özel şoförlüğünü yapan H.A.’nın yönetim boşluğu sırasında İBB tarafından geri çağrıldığını açıkladı. Ataman, Haşimi’nin kullandığı aracın da Başakşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğine dair duyum aldıklarını söyledi.













İBB’nin AKP yönetiminde yıllardır adeta çiftliğe döndüğünü vurgulayan Ataman, “İstanbulluların parasının, kaynaklarının nasıl birilerine peş keş çekildiği şimdi gün yüzüne çıkacak. Egemen Bağış’a, Tarık El-Haşimi’ye tahsis edilen şoförler buz dağının görünen yüzü.” diye tepki gösterdi.





Tarık Haşimi kimdir?





Tarık el-Haşimi, liderliğini yaptığı Irak İslam Partisi, Saddam Hüseyin sonrası 2005 yılında yapılan ilk genel seçimde Irak parlamentosundaki en büyük sünni grup haline geldi. 2011’de Tarık El-Haşimi için ‘terörist gruplarla bağlantısı olduğu’ gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı ve tutuklama emri çıkardı.





El-Haşimi için Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarıldı. 30 Temmuz 2012’de Türkiye, Tarık El Haşimi için oturma izni verdi. İdama mahkum edilen El-Haşimi’nin yıllardır İstanbul’da yaşadığı biliniyor.