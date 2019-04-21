Bahçeli: Sandıktan çıktı diye kabul edemeyiz

Partisinin seçim değerlendirme kampında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:



MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart'tan büyük başarı ile çıkmıştır. İttifakımızın hamuru temizdir. CHP'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır.İBB Başkanlığı’na onca hileyle seçilen şahsın, Saraçhane’deki konuşmasında selamladığı odaklar hâlâ tehdidin anlaşılmasına yetmedi mi?

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 'büyük başarı' sağladığını öne sürerek, "Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık, gerekli neticeleri çıkardık. Edirne'de seçilen aday sandıktan çıktı diye saygı mı duyalım? Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim? Bu ülkeyi sandıkta değil, savaş meydanlarında kurtardık. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir" dedi.

















MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir ve Maltepe seçimlerinin şaibeli olduğunu öne sürerek, “Bu şiddetli bir dalganın işaretidir” dedi. İstanbul’da seçim tekrarının ‘beka meselesi’ olduğunu öne süren Bahçeli “İstanbul’u sokakta bulmadık” dedi.





Antalya’da MHP’li belediye başkanlarına seslenen Bahçeli, konuşmasında özetle şunları söyledi:





CUMHUR İTTİFAKI KÖK TUTTU





MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart’tan büyük bir başarıyla çıkmıştır. İstikrarlı yükselişimiz devam etmiştir. Cumhur İttifakı kök tutmuş, siyasi ve ahlaki olarak teyit edilmiştir.









3 BÜYÜKŞEHİR ANALİZ EDİLMELİ





31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP’nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP’nin ulaştığı seçim sonuçları abartılmamalıdır. 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne’ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP’den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz.





BÜTÜN OYLARI ALSALAR DA





Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. Hiç kimse bize demokrasi ahkamı kesmesin. Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık. Milli bekaya, milli ruha, milli şuura ters ve şaşı bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır ama milli vicdandan kurtulamamıştır. Türkiye düşmanlarına tekmil veren, işgale tezahürat yapan kim olursa olsun, bütün oyları alsalar bile mahşeri vicdanda her zaman sorgulanacaklar.





VATANI SANDIKTA DEĞİL, SAVAŞ MEYDANINDA KURTARDIK





Biz bu vatanı sandıkta değil, savaş meydanında kurtardık. Damat Ferit, Mustafa Kemal’le seçime girip kazansaydı ne yapacaktık?





KIZGIN DEMİRİ SOĞUTALIM AMA TEHDİTLERİ AĞIRDAN ALMAYALIM





31 Mart’ta PKK CHP lehine çalışmadı mı, zilletin yanında durmadı mı? PKK'lılar kimi kutladı, PKK’lılar kimin için sevindi? Kanırta kanırta kazanmaktan bahseden alçak PKK'lılar kimin şakşakçılığına soyundurlar. ‘Artık normalleşme zamanı’ diyenler, siyasi eskiler CHP’yi siper olarak kullanmadı mı? Aldatmaya gerek yok, aldanacak yok, yalanlara kanacak yok. Bir yandan ekonomik teröristler Türk lirasına saldırırken, diğer yandan CHP, İP, HDP buna kuryelik yapmaktadır. Ülkemizi layık olmadığı bir durumda gösterip, jurnal rekabetine girenler yerli değildir, ahlaklı değildir. Kızgın demiri soğutalım ama ısınan tehditleri ağırdan almayalım. Ortak akıl, ortak vicdan, ortak değerler milli ilke ve inançlarımızdır. Fakat aklı kiralık, vicdanı karanlık, değerli bulanık olanlarla sırf arıza çıkarmasınlar diye Türkiye ortak paydasında nasıl buluşacağız?













ZİLLET MEVZİSİ





Maruz kaldığımız kuşatma çok ortaklıdır. Kumpas çok vahşidir. Tüm tarafların emelleri aşikardır. Saklamaya, gizlemeye imkan kalmamıştır. Kavramlar birbirine karışmıştır. Kendilerine milliyetçi diyen, nasıl ve hangi yollarla kuruldukları belli olan iyi görünümlü kötülerin PKK ile aynı emellere kilitlenmesi üst aklın hedefidir. Atatürk’ün partisinin Türkiye muhaliflerinin çatı kuruluşu, HDP’nin ana kucağı olması vahim bir senaryonun varlığına işarettir. Normal şartlarda birbirine selam vermeyecek olanlar hem cumhurun, hem de cumhuriyetin karşısında zillet mevzisine girmişlerdir.





YÜZDE 60’LIK BLOK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ





Yüzde 60’lık blok MHP’nin mücadelesiyle etkisiz hale gelmiştir. PKK'nın iktidara yuvalanma girişimi sonuçsuz kalmıştı. CHP dünden teşneydi. Büyük tehlike iktidar maskesiyle örtülüyordu. Çok şükür başaramadılar. Başbakanlık tekliflerini milli beka uğruna elimizin tersiyle ittik.