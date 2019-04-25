Samanyolu Haber /Gündem / İBB: Veri kopyalama durduruldu! /25 Nisan 2019 21:30

İBB: Veri kopyalama durduruldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalama işleminin durdurulduğunu duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Değerli basın mensupları,Daha önceden 18.04.2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayıl, teftiş kurulu başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. 

Bu yüzden söz konusu talimat , gerekçeleri  ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve teftiş kurulu başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir” ifadelerine yer verildi.

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