İBB resmen batmış: Borç 27 milyar, 500 müteahhit alacaklı, çekler karşılıksız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son onaylanan bilançosunda borç miktarı 27 milyar liraya yaklaştı. Alacaklı 500 müteahhide altı aydır düzenli ödeme yapılamamış, hatta karşılığı olmayan çekler verilmiş. Belediyenin 30 milyon liraya mal olan ‘Eyüp Gençlik Merkezi’ Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyeliğini yürüttüğü Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) genel merkezi yapılmış.





İBB Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda 2018 yılı kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edilirken, dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı.





Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre bilanço rakamlarını değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin 2018 yılı faaliyet raporuna göre 22 milyar lira olan borcunun kesin hesaba göre 26 milyar 800 milyon liraya yükseldiğini söyledi.







Müteahhitlere borç iki yılda iki buçuk katına çıktı

Balyalı’nın verdiği bilgilerden bazı satır başları şöyle:





-İBB’nin müteahhitlere borcu 5 milyar TL’yi buldu.





-Müteahhitlere borç 2018 sonunda 4 milyar 338 milyon, iki yıl önce 1 milyar 892 milyonmuş. Bu rakamlar müteahhit borçların iki yılda 2.5 katına çıkması anlamına geliyor.







-Bugün itibariyle 500’den fazla firma İBB’den alacaklı.





-Bu firmaların 300’den fazlası aslında çok düşük alacakları olmasına rağmen belediye kapısına her gün gidip geliyor. Çoğu firma altı aydan beri düzgün ödeme alamıyor.





-İBB kasasında 2018 sonunda sadece 102 milyon lira var. Ama çeklerin ve ödeme emirlerinin toplamı 508 milyon lira.





Balyalı “Yani kasamızda para yokken dışarıya karşılıksız olarak çek ve ödeme emri vermişiz” dedi.





643 yönetici 1717binek araç var, kim kullanıyor?

-İBB’nin kiralık binek araç sayısı 1717. İBB’de yönetici kadrosunda başkan dışında bir genel sekreter, yedi genel sekreter yardımcısı, 29 daire başkanı, 100 müdür dahil 643 yönetici var. Yani 643 kişiye 1717 araç düşüyor.





Balyalı durumu şöyle yorumladı: “Resmi kuruluşlara verdiğimiz araçlar da var. Onları çıkarsak geriye 900 kadar araç kalıyor.Bunlar nereye gidiyor? Kim kullanıyor? Gereğinden fazla araç kullanmaktan vazgeçsek yıllık 60-70 milyon lira tasarruf ederiz”





Eyüp Gençlik merkezi buhar oldu

-TÜGVA genel merkezini İBB 30 milyon lira civarında para harcayarak yaptı. İnşaatının parasını İBB ödedi. İhale dosyasındaki adı ‘Eyüp Gençlik Merkezi.’





Balyalı “Eğer burası TÜGVA genel merkezi olduysa ‘Eyüp Gençlik Merkezi’ nerede? ” diye sordu.