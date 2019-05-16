Samanyolu Haber /Gündem / "TÜSİAD toplantısında kur için 11 TL tahmini yapıldı" iddiası /16 Mayıs 2019 11:57

"TÜSİAD toplantısında kur için 11 TL tahmini yapıldı" iddiası

31 Mart yerel seçimleri sonrası dört buçuk yıllık bir seçimsiz döneme girildi derken İstanbul’un iptali ile piyasada şok etkisi yaşanırken iş dünyası da sesini yükseltmeye başladı.

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Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleşen TÜSİAD YİK’te bir saat boyunca üyeler kendi aralarında istişare yaptı, sorunlara çözüm önerileri konuşuldu. Kapalı oturumda Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın bir sunum yaptığı öğrenildi. Kur tahmini ile ilgili bir anketin de yapıldığı toplantıda yıl sonunda dolar kurunun 5 TL ile 11 TL aralığında olabileceği tahmin edildi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, TÜSİAD üyeleri kapalı oturumda Bekir Ağırdır’a en çok seçim sonucunun ne olacağını sorarken, TÜSİAD yöneticileri ve ekonomistlerine yöneltilen ve merak edilen soruların bazıları ise şöyle:

Asgari ücreti çok artırmak partilerin oylarını arttırıyor mu? 3.5 milyon Suriyeli orta uzun vadede Türkiye’ye ne getirecek? İktidar demokrasi-ekonomi ilişkisinin farkında mı? Mevcut kur krizi riskinin döviz likiditesi krizine dönüşme riski var mı? İran’a başlatılan ambargo Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Kürt sorununun çözümü ile ekonomik sorunun çözümü ne kadar ilişkili? Toplumsal uzlaşmayı siyasetçilerden mi beklemeliyiz?

TÜSİAD’ın 2019’un ilk YİK toplantısına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’in de bulunduğu TÜSİAD üyeleri katıldı.
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