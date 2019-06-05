İBB bir başka damadı daha zengin etmiş... 138.7 milyonluk araç kiralamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı performans raporuna göre kurumda 1717 adet kiralık binek araç bulunuyor. Binek araç statüsündeki araçlar, kamu kurumlarında daha çok makam aracı olarak kullanılıyor. İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 araç bulunmasının kamuoyundaki yankıları sürerken İBB, kiralık araçların İstanbullulara hizmet etmek için kullanıldığını savunarak; “İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup, İBB'de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir” açıklaması yapmıştı. Ancak İBB'nin 2018 yılı performans raporunda 93'ü resmi, 1717'si kiralık olmak üzere toplam 1810 adet binek araç yer alıyor. Listede, hizmet için kullanılan araçlar da ayrıca sıralanmış durumda.









559 ŞOFÖR, 2 BİN 432 ARAÇ KİRALANDI





İBB'nin 2018 yılına ait 1717 adet kiralık binek araç sayısı tartışılırken 2019 yılı için kiraladığı araç sayısı da ortaya çıktı. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere açtığı ihale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı. Platform Turizm, Yeni Şafak Gazetesi'nin sahibi Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı. Şirket, İBB'den yılladır yüksek meblağlı birçok ihale daha aldı.









“O RAKAMA ARAÇ SATIN ALINIR”





2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1571'e çıkıyor. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, sürücülere ödenen rakam, ihale bedelinden çıkarıldığında araçlar için yıllık ihale bedelinin 112 milyon TL olduğunu, araç başına da KDV dahil yıllık 54 milyon TL maliyet oluştuğunu söyledi. 2019 yılında kullanılacak araçlar için İBB'nin 2016 model araç talep etmesinin adrese teslim bir ihale yapıldığının göstergesi olduğunu dile getiren Sarı, “Teknik şartnamedeki özelliklere sahip 2016 model bir aracın ortalama satış fiyatı 55 milyon TL civarında. Yani binek araçlara ödenen bir yıldaki bedel ile kiralanan binek araçlar satın alınabilir. Kiralık araç ihaleleri, sıfır kilometre araçlar için yapılmalıdır. Bu durumda ihaleye onlarca kiralık araç işi yapan firma katılır ve bu rekabetten daha yüksek iskontolar sağlanabilir” şeklinde konuştu.