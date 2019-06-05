Havalimanı’na yolcu taşıyan HAVAİST, 2 ayda hatlarının 4'te birini kapattı

HAVAİST, kurumun açıklamasına göre 6 Nisan’dan itibaren İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet vermeye başlamıştı. Atatürk Havalimanı’nın aksine toplu taşıma olanakları kısıtlı olan İstanbul Havalimanı’ndaki ‘ana taşıyıcı’ rolünde olan şirket, 1 Haziran itibariyle yaz tarifesine geçti. HAVAİST’in internet sitesinden paylaşılan hat tarifesinde, 20 olan sayının 15’e düştüğü görüldü. Kapatılanlar arasında Mecidiyeköy, Mahmutbey, Kemerburgaz, Arnavutköy ve Başakşehir hatları var.







AirportHaber'in haberine göre, günde 2 bine yakın sefer düzenleyen HAVAİST, bu kararı bazı hatlarda yeterli doluluk sağlanamaması ve edilen zarar nedeniyle aldı.









