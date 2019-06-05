Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanı’na yolcu taşıyan HAVAİST, 2 ayda hatlarının 4'te birini kapattı /05 Haziran 2019 12:30

Havalimanı’na yolcu taşıyan HAVAİST, 2 ayda hatlarının 4'te birini kapattı

İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST, faaliyete başladığı 6 Nisan’da 20 olan hat sayısını 15’e düşürdü. Aradan geçen 2 aydan kısa sürede hatların yüzde 25’i kapatıldı.

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HAVAİST, kurumun açıklamasına göre 6 Nisan’dan itibaren İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet vermeye başlamıştı. Atatürk Havalimanı’nın aksine toplu taşıma olanakları kısıtlı olan İstanbul Havalimanı’ndaki ‘ana taşıyıcı’ rolünde olan şirket, 1 Haziran itibariyle yaz tarifesine geçti. HAVAİST’in internet sitesinden paylaşılan hat tarifesinde, 20 olan sayının 15’e düştüğü görüldü. Kapatılanlar arasında Mecidiyeköy, Mahmutbey, Kemerburgaz, Arnavutköy ve Başakşehir hatları var.

AirportHaber'in haberine göre, günde 2 bine yakın sefer düzenleyen HAVAİST, bu kararı bazı hatlarda yeterli doluluk sağlanamaması ve edilen zarar nedeniyle aldı.


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